Африканские лидеры в ходе визита в Россию в июне призвали президента РФ Владимира Путина "продемонстрировать свое желание двигаться вперед на пути к миру".

Об этом заявил президент Сенегала Маки Саль в интервью Financial Times.

"Перед следующим саммитом Россия - Африка (который состоится в конце июля - Ред.) Путин должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед к миру хотя бы гуманитарным путем", - сказал Саль.

В качестве примера таких возможных действий президент Сенегала назвал обмен пленными или возвращение в Украину детей.

Напомним, в конце июня глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что делегация лидеров стран Африки намерена еще раз встретиться с президентами Украины и России. По ее словам, Москва и Киев согласились вновь принять у себя делегацию для обсуждения инициативы по прекращению войны.

Ранее президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса сказал, что конфликт в Украине должен быть урегулирован с помощью дипломатии и переговоров.

Визит в Украину африканской делегации состоялся 16 июня. А 17 июня африканская делегация направилась в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным.