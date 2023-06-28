Делегация лидеров стран Африки намерена еще раз встретиться с президентами Украины и России.

Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор во время встречи со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

По ее словам, Москва и Киев согласились вновь принять у себя делегацию для обсуждения инициативы по прекращению войны.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы война между Россией и Украиной подошла к концу", - сказала Пандор.

Ранее президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявил, что конфликт в Украине должен быть урегулирован с помощью дипломатии и переговоров.

Между тем Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры Украины с Россией возможны только после вывода российских войск с украинских территорий.

Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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