Заявления Владимира Путина на встрече с африканскими лидерами по Украине.

Нейтральный статус Украины для РФ "имеет принципиальное значение". Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Подход африканской миссии по Украине перекликается с китайским мирным планом.

"Мы к этим предложениям относимся серьёзно и с большим вниманием", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что необходимо добиться прекращения огня в Украине.

"Да, это важно, но этого может быть не совсем достаточно: нужно, чтобы мы добились прекращения огня", - сказал он в ходе итогового заявления саммита "Россия - Африка".

Также Ассмани заявил, что Владимир Путин "продемонстрировал готовность вести диалог об Украине, теперь надо убедить другую сторону".

Известно, что президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заместить Африке поставки украинского зерна.

Такое заявление прозвучало после того, как РФ остановила регистрацию судов и заблокировала поставки украинского зерна в пять стран.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой основе, так и на безвозмездной основе наиболее нуждающимся странам Африки. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна", - заявил Путин на форуме "Россия − Африка".