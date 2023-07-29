Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал президента РФ Владимира Путина возобновить зерновую сделку.

Об этом он заявил на встрече с российским президентом после Африканского саммита в Санкт-Петербурге.

По словам Рамафосы, Африка больше нуждается в поставках зерна на коммерческой основе, чем в бесплатной отгрузке со стороны России, которую пообещал Путин для беднейших стран континента.

"Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков. И мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента. Мы, конечно, понимаем, что Вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определёнными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого характера", - заявил Рамафоса Путину.

Далее началась закрытая часть их встречи, и что ответил президент РФ, на данный момент неизвестно.

Также президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской делегации с Путиным заявил, война в Украине должна завершиться мирным путем.

По его словам, это "отвечает интересам обеих сторон".

Ранее Путин сказал об Украине африканским лидерам, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, но нейтральный статус Украины для РФ "имеет принципиальное значение".

Кроме того, британская разведка утверждает, что большинство лидеров стран Африки не приехали к Путину после отказа РФ от зерновой сделки. "Последствия войны в Украине почти наверняка усугубят отсутствие продовольственной безопасности в Африке как минимум в ближайшие два года", - говорится в сводке Минобороны Британии.