Пока в Санкт-Петербурге идет саммит Россия-Африка, на самом Африканском континенте - неспокойно. Вслед за Нигером, где произошел государственный переворот, горячая точка возникла на границе Демократической Республики Конго и Руанды.

Власти Конго заявили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды, пишет Reuters.

Сообщается, что в ответ на "интервенцию" вооруженные силы Конго атаковали противника и вытеснили его с территории страны.

Отношения между двумя странами обострились в 2021 году. Тогда повстанческая группировка начала активные боевые действия на востоке ДР Конго. Конголезские власти обвинили Руанду в поддержке этих повстанцев, говорится в публикации.

Делегация Руанды во главе с министром иностранных дел Венсаном Бирутой сейчас находится на саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Делегацию Демократической Республики Конго в Санкт-Петербурге возглавляет вице-премьер и министр обороны Жан-Пьер Бемба, пишут российские СМИ.

Напомним, сегодня в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.

Армия страны переворот не поддержала, но пока в ситуацию не вмешивается. Мятеж осудили США и ООН.

О перевороте на ТВ объявил полковник Амаду Абдраман. Он объяснил действия участников переворота ухудшающейся ситуацией с безопасностью в Нигере и "плохим экономическим и социальным управлением". Эксперты считают его вероятным лидером мятежа и возможным следующим президентом страны.

Тем временем в Госдепе США заявили, что признаков участия ЧВК "Вагнер" в событиях в Нигере нет.

Ранее мы писали, что весной и Судан охватили бои между армией и мятежными силами быстрого реагирования. В захваченном мятежниками аэропорту Хартума загорелся украинский самолет.

В итоге в Судане почти 200 человек погибли и две тысячи были ранены в ходе боев за власть, также сообщалось о нападении при попытке переворота на посла ЕС.