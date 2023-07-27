Соединенные Штаты считают, что признаков участия ЧВК "Вагнер" в событиях в Нигере, где произошел военный переворот, нет.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

"Мне ничего не известно о каких-либо признаках участия группы "Вагнер". Я не буду спекулировать и строить гипотезы на этот счет, поскольку ситуация остается крайне переменчивой", - сказал он.

Напомним, сегодня в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.

Армия страны переворот не поддержала, но пока в ситуацию не вмешивается. Мятеж осудили США и ООН.

О перевороте на ТВ объявил полковник Амаду Абдраман. Он объяснил действия участников переворота ухудшающейся ситуацией с безопасностью в Нигере и "плохим экономическим и социальным управлением". Эксперты считают его вероятным лидером мятежа и возможным следующим президентом страны.

В Нигере расположены стратегические урановые месторождения, важные для атомной энергетики Франции.

Ранее Макрон заявил, что Франция не будет соревноваться с ЧВК "Вагнер" в Африке. Президент Франции объявил о сокращении численности французских войск в Африке и заявил, что Париж не намерен втягиваться в военное противостояние с другими странами.

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