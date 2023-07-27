В Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.

Об этом передают африканские и мировые СМИ.

В эфире национального телевидения страны показали видеосообщение, в котором группа военных заявила, что они задержали Базума в его дворце "из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого экономического и социального управления".

Мятежники пообещали уважать жизнь и здоровье Базума. СМИ пишут, что он удерживается в своей резиденции.

При этом армия страны переворот не поддержала, но пока в ситуацию не вмешивается. Осудили мятеж также США и ООН.

О перевороте на ТВ объявил полковник Амаду Абдраман. Эксперты считают его вероятным лидером мятежа и возможным следующим президентом страны.

Еще одним кандидатом называют генерала Моди Салифу, который близок с РФ и ЧВК "Вагнер". К слову, Евгений Пригожин уже публично поддержал мятеж, а сам он произошел как раз накануне старта в Санкт-Петербурге саммита "Россия-Африка".

Как считается, Мохаммед Базум ориентировался на Францию и Запад. Поэтому эксперты не исключают, что госпереворот направлен на разворот политики страны в сторону России. Сторонники мятежников уже выходят на улицы с антифранцузскими лозунгами и с российскими флагами.

В Нигере расположены стратегические урановые месторождения, важные для атомной энергетики Франции.

Как писала "Страна", в апреле Судан охватили бои между армией и мятежными силами быстрого реагирования. В захваченном мятежниками аэропорту Хартума загорелся украинский самолет.

В итоге в Судане почти 200 человек погибли и две тысячи были ранены в ходе боев за власть, также сообщалось о нападении при попытке переворота на посла ЕС.