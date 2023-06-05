В Кыргызстане сообщают о задержании участников предполагаемого государственного переворота.

Об этом заявляет местное информационное агентство 24KG со ссылкой на источники.

Официальной информации или подробностей пока нет. В СМИ заявляется, что некая группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем. Кого именно задержали, пока неизвестно.

Напомним, что ранее президент Кыргызстана Садыр Джапаров заявил о готовности сотрудничать с Европейским Союзом. А накануне он призвал прекратить войну в Украине.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой.