Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная", который прошел в американском Новом Орлеане, извинились перед Киргизией и ее представительницей за то, что не смогли выговорить название этой страны, как оно произносится в ней самой - Кыргызстан.

Извинение прзвучало в видеообращении главы организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих.

"К сожалению, наш ведущий в предварительном этапе не смог произнести "Кыргызстан" и должным образом представить вам информацию, которую вы заслуживаете. Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться", - сказала Эммерих.

Алтынай Ботоярова, которая представляла Кыргызстан на конкурсе, приняла извинения.

"Я хочу выразить огромную благодарность организаторам, что подошли к этому вопросу с большой серьезностью. Вы еще раз доказали, что являетесь самым масштабным конкурсом", - сказала она по-русски, появившись в ролике вместе с Эммерих.

Напомним, корона конкурса "Мисс Вселенная" досталась представительнице США Р'Бонни Габриэль.

Этот конкурс стал известен украинцам тем, что представительница Украины Виктория Апанасенко вышла на сцену с мечом и в костюме воина света.