На конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане (США) победила американка Р'Бонни Нола Габриэль.

Костюм победительницы символизирует роль Америки в покорении Луны. 28-летняя Р'Бонни Нола Габриэль с трудом передвигалась по сцене в этом тяжелом одеянии, но труды, как видим, того стоили.

Вице-мисс стала представительница Венесуэлы. В целом среди финалисток были только девушки с западного полушария.

Напомним, этот конкурс стал известен украинцам тем, что представительница Украины Виктория Апанасенко вышла на сцену с мечом и в костюме "воина света".

За несколько дней до финала на конкурсе "Мисс Вселенная-2022" состоялись Preliminary Competition - предварительный раунд соревнований, состоящий из выхода в коктейльных, вечерних платьях и купальниках, а также шоу национальных костюмов. Костюм Апанасенко - отсылка к Архангелу Михаилу, который считают покровителем Киева. Костюм Виктории создавали на основе ее собственной идеи, которую воплотила известный украинский дизайнер Леся Патока.

Впрочем, в число 16-ти финалисток украинка, тем не менее, не попала. Как и российская участница - Анна Линникова из Оренбурга.

Как писала "Страна", предыдущий конкурс Miss Universe-2021 ("Мисс Вселенная-2021") проходил в Израиле. Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.