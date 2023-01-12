Украинка Виктория Апанасенко выступила на конкурсе "Мисс Вселенная" в образе "воина света", выйдя на сцену с крыльями и мечом. Видео сегодня появилось на официальном канале "Мисс-Украина Вселенная" в Instagram.

За несколько дней до финала на конкурсе "Мисс Вселенная-2022" состоялись Preliminary Competition - предварительный раунд соревнований, состоящий из выхода в коктейльных, вечерних платьях и купальниках, а также шоу национальных костюмов.

На шоу национальных костюмов Апанасенко продемонстрировала миру свой наряд "Воин света".

Костюм - отсылка к Архангелу Михаилу, который считают покровителем Киева.

"В руках у Виктории оружие, ее тело в броне, и в то же время она несет свет через темноту, которая пришла на наши земли с агрессором", - объяснили смысл костюма авторы наряда.

Костюм Виктории создавали на основе ее собственной идеи, которую воплотила известный украинский дизайнер Леся Патока.

Как писала "Страна", предыдущий конкурс Miss Universe-2021 ("Мисс Вселенная-2021") проходил в Израиле. Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.

Напомним, в 2019 году на конкурсе "Мисс Вселенная" украинка вышла в 28-килограммовом платье и с огромной птицей на голове.

Также "Страна" писала, как Дональд Трамп осыпал комплиментами украинок на "Мисс Вселенная" в своем первом телефонном разговоре с Зеленским.