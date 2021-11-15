Островное государство в восточной части Карибского моря Барбадос станет первой в мире страной, открывшей свое посольство в метавселенной.

Об этом сообщается 15 ноября в Твиттере Decentraland - децентрализованной платформы виртуальной реальности 3D, состоящей из 90 601 земельного участка.

"Мы с гордостью приветствуем сегодня в Decentraland правительство Барбадоса, которое открывает первое в мире посольство в метавселенной", - сказано в твите.





Тем временем в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Барбадоса заявили, что правительство также работает над соглашениями с другими метавселенными, в частности Somnium Space и SuperWorld.

Посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед заявил, что страна намерена предпринимать дальнейшие усилия по деятельности в разных виртуальных мирах. По его мнению, создание посольства в метавселенной - это способ для Барбадоса увеличить число своих дипломатических миссий. Абед добавил, что МИД и другие правительственные органы рассматривали планы открытия этого посольства в течение нескольких месяцев. Посол также намекнул, что посольства станут отправной точкой для реализации более амбициозных экономических планов в виртуальных мирах.

Ориентировочно открытие посольства намечено на январь.

Метавселенная - это трехмерная среда в интернет пространстве, где пользователи взаимодействуют друг с другом посредством аватаров.

В начале ноября "Страна" сообщала, что Microsoft презентовала собственный концепт метавселенной, в которой можно будет не только играть, но и также работать с офисными приложениями.

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