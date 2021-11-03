Microsoft Corporation презентовала собственный концепт метавселенной, в которой можно будет не только играть, но и также работать с офисными приложениям, такими как PowerPoint и Excel.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главного исполнительного директора компании Сатьи Наделла.

"Если вы беспокоитесь, что метавселенная будет сплошным развлечением и играми, не бойтесь: корпорация Microsoft решает реализовать эту идею самостоятельно, и у нее будут PowerPoint и Excel", - говорится в сообщении.

Корпорация адаптирует свои фирменные программные продукты для создания более корпоративной версии метавселенной. Данная концепция, продвигается соучредителем Facebook Марком Цукербергом, идея которой заключается в том, чтобы предоставить пользователям возможность жить, работать и играть в виртуальных мирах.

В компании сообщили, что первая версия программы чата и конференц-связи Microsoft Teams с цифровыми аватарами сейчас проходит тестирование и будет доступна в первой половине 2022 года. В виртуальном мире пользователи смогут обмениваться файлами и функциями Office, такими как PowerPoint.

По словам Наделла, использовать новые функции Teams можно как с помощью очков виртуальной или дополненной реальности, так и при помощи обычного монитора. В частности, приложения метавселенной Microsoft будут поддерживаться гарнитурами Oculus, но об объединении метавселенных Microsoft и Meta речь пока не идет.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что самая массовая социальная сеть планеты Facebook (компания также владеет сервисом Instagram и мессенджером WhatsApp - Ред.) начинает масштабные работы по созданию Метавселенной и в связи с этим может сменить свое наименование.

Между тем, 28 октября Компания Facebook, которая владеет одноименной соцсетью, мессенджером WhatsApp, фотосервисом и соцсетью Instagram, а также рядом других, изменила свое название на Meta.