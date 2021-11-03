В Китае, где начали усыплять домашних кошек с положительным тестом на коронавирус, зафиксировали новую волну заражений Covid-19.

Об этом со ссылкой на Госкомздрав КНР сообщает "Интерфакс".

Так, за минувший вторник в Китае выявлено 93 новых случая заражения Covid-19 внутри страны, еще 16 инфицированных прибыли из-за рубежа. В понедельник было 54 заразившихся внутри страны, в воскресенье минувшей недели - 59, субботу - 48.

По данным Госкомздрава КНР, новая волна заражений в Китае началась 17 октября. За это время в 17 провинциях и районах выявлено более 500 инфицированных.

Китайские СМИ называют тенденцию тревожной, поскольку география новых случаев выявления заболеваний расширяется, несмотря на принимаемые властями жесткие ограничительные меры.

С начала пандемии на территории материкового Китая зарегистрировано 97 тысяч 423 случая заражения коронавирусной инфекции, скончались 4 тысячи 636 человек, выздоровели 91 тысяча 787 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, что китайские ученые в поисках источника коронавируса исследуют тысячи образцов крови жителей Уханя.

Также мы сообщали, что ученые из США и Уханя собирались вместе создавать новые коронавирусы еще в 2018 году.