Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" - Виктория Апанасенко из Чернигова - представит Украину в символическом наряде под названием "Воин света", который для нее создала украинский дизайнер Леся Патока.

Это произойдет на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022", на шоу национальных костюмов, которое состоится 11 января 2023 в Новом Орлеане.

Об этом сообщается на странице конкурса "Мисс Украина Вселенная" в Instagram.

По словам автора, костюм символизирует борьбу украинцев с тьмой и оберегает их, как Архангел Михаил, защищающий Украину.

Из-за войны оргкомитет конкурса "Мисс Украина Вселенная" выбирал победительницу без традиционного праздничного шоу, обращая особое внимание на деятельность участниц в условиях боевых действий. При выборе Виктории Апанасенко учитывалась ее активная волонтерская деятельность.

Как писала "Страна", предыдущий конкурс Miss Universe-2021 ("Мисс Вселенная-2021") проходил в Израиле. Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.

Напомним, в 2019 году на конкурсе "Мисс Вселенная" украинка вышла в 28-килограммовом платье и с огромной птицей на голове.

Также "Страна" писала, как Дональд Трамп осыпал комплиментами украинок на "Мисс Вселенная" в своем первом телефонном разговоре с Зеленским.