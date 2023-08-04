РФ задействовала большие силы в попытке развить наступления на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр в своём телеграм-канале.

По ее словам, количество обстрелов растёт, идёт "сложная и изнурительная борьба", но украинская армия удерживает свои позиции.

"Враг считает, что нанеся удар по востоку, они смогут в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому самые большие усилия сейчас прилагают именно на востоке. Цель врага – оттянуть на эти направления наши силы от оси наступления и прорвать нашу оборону", — пишет Маляр.

Под Бахмутом и на южном фронте наша армия, как заявляет Маляр, продолжает продвижение.

Как мы сообщали ранее, The New York Times считает, что украинские войска изменили тактику после начала контрнаступления на юге, отбросив то, чему их учили на Западе. Командование сосредоточилось на том, чтобы измотать российские силы артиллерией и ракетами большой дальности. Также непрерывно идут короткие мелкомасштабные пехотные атаки.

Вместе с этим издание World Press пишет, что начался третий этап контрнаступления — Украина бросила в бой резервный армейский корпус под Запорожьем.