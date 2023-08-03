После первых попыток контрнаступления на юге ВСУ изменили тактику, отбросив то, чему их учили на Западе.

Об этом пишет The New York Times.

В публикации говорится, что украинские командиры сосредоточились на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности. Также идут мелкомасштабные пехотные атаки.

Но на Западе к этому относятся скептически.

В британской разведывательной компании Janes заявили, что стратегия атаки небольшими подразделениями "крайне вероятно приведет к массовым жертвам, потере оборудования и минимальным территориальным приобретениям" для Украины.

А официальные лица США обеспокоены тем, что возвращение ВСУ к своей старой тактике обстрелов лишит их дефицитных боеприпасов, "что может поставить Украину в невыгодное положение в войне на истощение".

Тем не менее, издание констатирует, что западная наступательная тактика не дала эффекта в Украине.

"Бригады, обученные на Западе, прошли всего от четырех до шести недель общевойсковой подготовки, а подразделения допустили несколько ошибок в начале контрнаступления в начале июня", - говорят эксперты.

"Это ставит вопросы о качестве обучения, которое украинцы получили на Западе, и о том, успешно ли оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов", - говорится в статье.

Газета напоминает, что за первые две недели контрнаступления до 20% западных вооружений были повреждены или уничтожены.

В итоге "надежды НАТО на большие успехи украинских формирований, оснащенных новым оружием, боеприпасами и заново подготовленных, не оправдались, по крайней мере, на данный момент", говорится в публикации.

Накануне газета The New York Times написала о высоких потерях украинских войск при наступлении на юге.

А по данным британской разведки, армия РФ испытывает нехватку резервов на юге Украины.