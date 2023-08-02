The New York Times пишет о высоких потерях украинских войск при наступлении на юге.

"Пока официальные лица праздновали успехи Украины в Старомайорском, военные в других местах заявили, что российская оборона и огневая мощь остаются грозными, а местами непроходимыми", - говорится в статье.

Один из раненых солдат 23-й бригады рассказал, что его батальон был уничтожен, когда попал под удар артиллерии и танков. Бригада, по его словам, была брошена в бой без достаточной артиллерийской поддержки.

"В одном бою, в котором участвовало его подразделение, украинские военные атаковали на 10 бронемашинах MaxxPro американского производства, но вернулась только одна", - говорится в статье.

Также солдат описал, как россияне выбивают ВСУ из уже захваченных позиций.

"Когда они укрылись в захваченном российском бункере, его подразделение подверглось обстрелу из минометов и гранатометов. За несколько мгновений до того, как бункер был уничтожен российским танком, его подразделение скрылось. "Если бы мы остались на 10 минут дольше, нас бы уже не было в живых", - сказал военный.

Всего за месяц его батальон потерял столько убитых и раненых, что на передовой осталось всего 10 человек.

Другой солдат по имени Алексей тоже рассказал, что его подразделение понесло большие потери, когда захватило российские окопы. После этого россияне накрыли их позиции артиллерийским огнем и авиабомбами. "Нас расстреляли, как на стрельбище. Дрон летел над нами и корректировал артиллерийский огонь", - говорит он.

Еще одна группа за четыре дня штурмов одной из деревень "понесла такие тяжелые потери, что им пришлось безуспешно отступать". Затем украинцы сменили тактику и наступали силами пехоты, сумев достичь российских траншей.

"Внезапно в траншеях раздались взрывы, а другие удары пришлись по солдатам на опушке леса. Окопы были заминированы, россияне дистанционно подрывали мины", - пишет газета.

Те, кому удалось избежать мин, подверглись атаке дронов. "Казалось, что у них был дрон для каждого человека", - сказал военный с позывным "Воскрес".

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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