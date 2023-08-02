Россия нанесла авиаудар по прифронтовому Орехову Запорожской области, в многоэтажном доме возник пожар. Один человек погиб.

Об этом сообщает ГСЧС.

"1 августа враг в очередной раз нанес массированный удар по прифронтовому Орехову. В одной из пятиэтажек загорелись квартиры с первого по второй этажи на общей площади 200 кв.м. К сожалению, погиб один человек. Пожар уже потушили", - говорится в сообщении.

Также поврежден автокран спасателей, который был задействован в ликвидации последствий предыдущего обстрела и оказался недалеко от места прилета.

Спасатели успели укрыться и не пострадали.

На сегодняшнее утро аварийно-спасательные работы продолжаются.

Также сегодня ночью российские войска трижды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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