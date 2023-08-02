В ночь на 2 августа 2023 года российские войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131", которые были запущены с Курска, Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ) и Чауда (Крым).

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Большинство "Шахедов" уничтожены в Киевской и Одесской областях. Но некоторые поразили портовую инфраструктуру в Одесской области.

Паблики сообщали о прилете в элеватор в Измаиле.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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