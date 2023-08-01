Ночью 1 августа Харьков подвергся атаке беспилотников.

О последствиях сообщает ГСЧС.

В результате ночной атаки беспилотников два здания были разрушены, в одном из них произошел пожар.

Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 квадратных метров.

Еще три попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Частично повреждено двухэтажное здание. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.

Последствия атаки беспилотников в Харькове

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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