Сегодня утром российские войска обстреляли Волчанск Харьковской области. Ранение получил 84-летний мужчина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 30 июля около 8:00 российские военные произвели миномётный обстрел города Волчанск. Повреждён жилой дом. Получил ранение 84-летний мирный житель", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумах после ракетного удара РФ по учебному заведению травмировано 20 человек, трое из них больнице. В результате обстрела погибли два человека. Разрушены и повреждены корпусы, общежития и многоэтажки.

Также сегодня российская армия обстреляла село Новодмитровка Херсонской области. Удар пришелся по жилому дому. Ранение лица получила 33-летняя женщина, её госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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