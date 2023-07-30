В Сумах после ракетного удара РФ по учебному заведению травмировано 20 человек, трое из них больнице. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщает Сумской городской совет.

"В лечебные учреждения за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Трое находятся на стационарном лечении (состояние средней степени тяжести)", - говорится в сообщении.

На месте проходит обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций. Работают спасатели и спецтехника.

Появилось еще видео из Сум с места событий.

Напомним, 29 июля ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах.

Также вчера вечером российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате погибли двое, еще один человек ранен. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

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