В Сумах после вчерашнего ракетного удара РФ по учебному заведению один человек погиб, еще пять получили ранения. Разрушен один из корпусов учебного заведения.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению. На месте происшествия работают необходимые службы", - говорится в сообщении.

Публикуется видео с места событий.

Также вчера вечером российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате погибли двое, еще один человек ранен. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

Напомним, 28 июля вечером Днепр подвергся обстрелу. В результате сильно пострадали жилой многоквартирный дом и региональное управление СБУ. Пострадали девять человек, среди них двое детей – 14 и 17 лет.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.