Российские войска 28 июля обстреляли территорию зернового терминала Бериславского района Херсонщины. Кроме терминала, удар пришелся по жилым кварталам населенных пунктов области.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"За минувшие сутки противник совершил 29 обстрелов, выпустив 126 снарядов из минометов, артиллерии, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Напомним, в результате ракетного удара РФ в Херсоне пострадал гуманитарный штаб и жилые дома.

Как писала "Страна", после выхода из зерновой сделки 17 июля Россия заблокировала все украинские порты и повредила десятки объектов в портах Украины, а также пять гражданских судов.

Тем временем война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.