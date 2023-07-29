Завершение спасательной операции в Днепре и годовщина трагедии в Еленовке. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал раннее вечернее видеообращение в субботу, 29 июля, во время поездки на Донбасс.
Главное из заявлений президента:
- Поздравил воинов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
- Сообщил о завершении спасательной операции на месте ракетного удара в Днепре. Пострадали девять человек, в том числе двое детей.
- Напомнил о годовщине трагедии в Еленовке.
Напомним, вечером 28 июля Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. Также пострадал жилой комплекс, который еще не был введен в эксплуатацию, поэтому пострадали в основном строители.
Что касается Еленовки, Офис генерального прокурора установил, что причиной взрыва в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в исправительной колонии, где находились украинские военнопленные, стало применение реактивного термобарического гранатомета.
Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.
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