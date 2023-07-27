Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил города юга Украины - Николаев, Очаков и Одессу.

Видео пребывания Владимира Зеленского в Одессе публикуют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что президент Украины побывал в разрушенном ракетным ударом Спасо-Преображенском храме УПЦ.

Напомним, 23 июля в результате ракетной атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ в Одессе.

Власти Италии уже пообещали его восстановить.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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