В Одессе в результате вчерашней атаки повреждены 61 здание, 146 квартир и 28 памятников.

Об этом сообщает мэрия в телеграм-канале.

Продолжается разбор завалов, расчистка дорог и дворовых проходов. Пленкой закрыли почти тысячу оконных проемов.

У пострадавших принимают заявки на выделение материальной помощи.

Напомним, вчера был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы, а также ряд других зданий в центре города. Власти Италии обещают восстановить разрушенный одесский собор.

Также в ближайшие дни Одессу посетит миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить масштаб повреждений объектов культурного наследия.

В ЮНЕСКО осудили ракетные удары РФ по Одессе, в результате которых пострадали музеи.

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