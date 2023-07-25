В Одесской епархии УПЦ заявили, что не имеют отношения к РПЦ и патриарху Кириллу.



Такое заявление сделал протоиерей Максимиан Погореловский на брифинге.



По его словам, до 24 февраля 2022 года в храмах епархии действительно упоминали патриарха Кирилла во время богослужений, однако после начала войны прекратили это делать.



"Мы не имеем к ним (РПЦ - Ред.) отношения. Имели до войны, но только духовное, как всякая православная церковь. Сегодня этого отношения и даже общения с ними нет из-за страшной позиции патриарха и некоторых представителей русской православной церкви. С 24 февраля упоминания имени патриарха Кирилл перестали осуществляться не только в Одесской епархии, но и по всей Украинской православной церкви. Даже в молитвах. Мы в богослужениях вспоминаем только нашего блаженнейшего митрополита Онуфрия", – заявил священник.



Также Максимиан Погореловский сказал, что на захваченных территориях Украины россияне запрещают в молитвах вспоминать Онуфрия.

Напомним, на выходных в результате ракетной атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ.

Власти Италии пообещали восстановить разрушенный в ходе обстрела собор в Одессе.