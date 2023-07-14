Донецкая и Горловская епархии Украинской православной церкви перешли под контроль Русской православной церкви (РПЦ).

Их зарегистрировал российский Минюст.

"Сведения о религиозных организациях внесены налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц", - отмечается в сообщении ведомства.

Сегодня также стало известно и о решении Славянской, а также Мариупольской епархий присоединиться к Русской православной церкви. В скором времени все процедуры перехода будут завершены, пишут российские СМИ.

Луганская и Алчевская епархии УПЦ перешли в РПЦ еще в ноябре. А до этого в РПЦ ушла Крымская епархия. В мае этого года в подчинение РПЦ перешла Бердянская епархия. В УПЦ по этому поводу выражали протест и заявляли, что епархии переходят в РПЦ под принуждением.

Между тем война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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