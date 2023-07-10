Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) с помощью болгарок срезали замки на дверях и вошли в Спасо-Преображенский собор в Белой Церкви (Киевская область).

Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.

Как сообщают местные паблики, один священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) закрылся внутри храма и применял по представителям ПЦУ огнетушитель, чтобы не пустить их внутрь.

Также на месте присутствуют правоохранители, которые, по словам прихожан УПЦ, не пропускают их в церковь.

Известно, что в конце июня местные власти приняли решение о передаче центрального храма города в пользование ПЦУ.

Ранее мы рассказывали, что в УПЦ заявили о захвате храма в Хмельницкой области сторонниками ПЦУ во главе с местным депутатом. Сообщалось, что народный избранник допустил применение грубой силы к верующим УПЦ.

А весной в Киевской области сторонники ПЦУ попытались захватить Покровский храм УПЦ, расположенный в Требухове. Несколько человек в военной форме оцепили вход в храм и под пение гимна Украины взламывали дверь церкви.