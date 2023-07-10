В Белой Церкви возник конфликт между представителями ПЦУ и УПЦ вокруг передачи храма. В ход пошли огнетушители
Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) с помощью болгарок срезали замки на дверях и вошли в Спасо-Преображенский собор в Белой Церкви (Киевская область).
Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.
Как сообщают местные паблики, один священнослужитель Украинской православной церкви (УПЦ) закрылся внутри храма и применял по представителям ПЦУ огнетушитель, чтобы не пустить их внутрь.
Также на месте присутствуют правоохранители, которые, по словам прихожан УПЦ, не пропускают их в церковь.
Известно, что в конце июня местные власти приняли решение о передаче центрального храма города в пользование ПЦУ.
Ранее мы рассказывали, что в УПЦ заявили о захвате храма в Хмельницкой области сторонниками ПЦУ во главе с местным депутатом. Сообщалось, что народный избранник допустил применение грубой силы к верующим УПЦ.
А весной в Киевской области сторонники ПЦУ попытались захватить Покровский храм УПЦ, расположенный в Требухове. Несколько человек в военной форме оцепили вход в храм и под пение гимна Украины взламывали дверь церкви.