Власти Донецкой области пытаются передать Святогорскую лавру из УПЦ в ПЦУ, хотя живущие там монахи этого и не хотят.

Об этом рассказал губернатор региона Павел Кириленко в интервью "Укринформу".

По его словам, юридический переход - "это сложный процесс".

"Есть с юридической точки зрения разница в оформлении документов и права собственности в Святогорской лавре. Если сравнивать, например, с Киево-Печерской лаврой, то, по моей информации, добровольно переходить священнослужители Святогорской Лавры не собираются. Все необходимые документы в Минкульт и правоохранительные органы мы предоставили", - сказал Кириленко.

Отметим, что в отличие от Киево-Печерской и Почаевской лавр, Святогорский монастырь УПЦ не входит в зону ответственности Минкульта.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева отклонил ходатайство Украинской православной церкви (УПЦ), которая оспаривала требование Министерства культуры покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Священнослужители просили суд устранить препятствия в пользовании имуществом, доступе ко всем объектам на территории лавры и проведении богослужений.

После чего УПЦ заявили, что суд вынес решение без участия ее представителей в заседании. В УПЦ говорят, что не могли присутствовать на заседании из-за участия в других процессуальных действиях. Однако суд решил рассматривать дело и вынес свое решение без представителей.