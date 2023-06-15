Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что если Украинская православная церковь (УПЦ) не освободит помещения Киево-Печерской лавры, то после вступления в силу судебных решений должна начать работу исполнительная служба.

Об этом чиновник сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, будет ли применяться принудительное выселение, если УПЦ не освободит помещения лавры.

"Исполнительная служба должна работать после вступления в силу всех решений судов", - заявил министр.

Напомним, в начале июня Александр Ткаченко заявлял, что УПЦ дали три дня на то, чтобы покинуть территорию лавры. Тогда он сообщил, что правительственная комиссия завершила свою ревизию монастыря, по итогам которой с заповедником подписан акт приема-передачи госимущества, и что священнослужители УПЦ этот акт принимать отказались.

В ответ в УПЦ сообщили, что юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко иметь не будут.

Ранее в УПЦ опровергли передачу Минкультом в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов.

А на днях суд отклонил иск УПЦ к Минкульту за требование покинуть территорию Киево-Печерской лавры.