В Украинской Православной Церкви прокомментировали "Стране" заявление министра культуры Александра Ткаченко, что УПЦ дали три дня на то, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской Лавры.

"Министр Культуры Александр Ткаченко регулярно озвучивает абсолютную ложь в отношении действий министерства связанных с нарушением прав монастыря Киево-Печерская лавра.

Заявления министра противоречат действиям министерства культуры. Ткаченко говорит, что подписан акт приема передачи имущества Лавры, а уже в следующем предложении говорит, что монастырь отказался подписывать акт о приема-передачи имущества Лавры. Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой. Юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко иметь не будут", - сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент.

Напомним, в конце мая мэр Киева Кличко отказался забрать землю у храмов УПЦ в столице, сославшись на незаконность подобного решения.

Также в УПЦ опровергли передачу Минкультом в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов.