Горсовет Тернополя поддержал петицию с призывом разорвать все договоры с УПЦ

Городской совет Тернополя поддержал петицию с призывом разорвать все договоры города и Украинской православной церкви московского патриархата.

"В решении рекомендовано коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям рассмотреть возможность расторжения договоров в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

Ранее Горсовет Тернополя принял решение лишить УПЦ земли в городе.

Напомним, в конце апреля Винницкий областной совет проголосовал за расторжение договоров аренды земельных участков с храмами УПЦ в области.

Также горсовет Броваров принял решение о прекращении договоров о пользовании землей на территории громады для церквей УПЦ.

Кроме того, горсовет Каменец-Подольского разорвал все договора с УПЦ об аренде или пользовании церковными сооружениями.

А горсовет областного центра Хмельницкого еще в начале апреля проголосовал за лишение церкви всех земельных участков. Перед этим Хмельницкий горсовет отдельно лишил УПЦ права на участок территории Свято-Покровского собора.