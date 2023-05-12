Районный суд Кропивницкого осудил экс-руководителя Кировоградской епархии митрополита Иосафа на три года лишения свободы с испытательным сроком в два года. Еще один год ему будет запрещено занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

Об этом сообщает СБУ.

Таким образом в Украине вынесен первый судебный приговор митрополиту УПЦ.

Подозрение ему вручили еще в декабре, во время рейдов СБУ по храмам УПЦ.

СБУ заявляет, что он и секретарь учреждения полностью признали вину по делу о нарушении равноправия граждан. Сообщается, что церковные служащие публично поддержали оккупацию территории Украины и "раздували" межрелигиозную рознь в пользу РФ.

По данным СБУ, митрополит Иосаф входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла и координировал с ним подрывную деятельность против Украины.

Сообщается, что он и секретарь раздавали людям в храмах пророссийскую литературу.

Ранее сообщалось, что суд провел первое заседание по иску УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Также мы писали, что СБУ назвала имена священников УПЦ, которых Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.