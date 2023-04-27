Горсовет Броваров принял решение о прекращении договоров о пользовании землей на территории громады для церквей УПЦ.

Об этом сообщил заместитель председателя Броварской РГА Алексей Дорошенко в Facebook.

"Речь идет о 4 земельных участках, на которых расположено 5 храмов. К началу широкомасштабной российской агрессии в феврале прошлого года ПЦУ принадлежало только 4 храма в Броварской громаде, состоящей из Броваров и сел Требухов и Княжичи.

Еще 11 приходов имели подчинение УПЦ. За год все существенно изменилось: в УПЦ осталось только 5 храмов, а общины ПЦУ владеют уже 10", - написал Дорошенко.

Также он добавил, что сегодня еще две громады Броварского района примут аналогичные решения - Броварская и Березанская.

Напомним, ранее горсовет Каменец-Подольского разорвал все договора с УПЦ об аренде или пользовании церковными сооружениями.

А горсовет областного центра - Хмельницкого - проголосовал за лишение церкви всех земельных участков. Перед этим Хмельницкий горсовет отдельно лишил УПЦ права на участок территории Свято-Покровского собора.

Как мы писали, Хмельницкий облсовет призвал местные громады провести проверки во всех храмах УПЦ, позже в области власти запретили деятельность УПЦ.

Кроме того, сообщалось, что ровенский облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ на территории области. В УПЦ прокомментировали произошедшее.

В отдельном материале мы разбирались, как и почему власти поменяли тактику борьбы с УПЦ.

Также мы писали, как в Минкульте создали комиссию для проверки использования УПЦ Почаевской лавры.