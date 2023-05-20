Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию забрать землю у храмов УПЦ в столице.

Соответствующее сообщение публикует Киевский городской совет.

По сути, Кличко отказал в этом, ссылаясь на незаконность подобного решения. И напомнил, что в Раде на рассмотрении находится законопроект № 8371, который запрещает действие в Украине религиозных организаций, центр управления которыми находится в России.

"После принятия Верховной Радой Украины указанного законопроекта, арендодатели земель коммунальной собственности территориального общества города Киева будут принимать меры по расторжению договоров аренды с Украинской православной церковью на основании новой нормы законодательства", - сообщил Кличко.

То есть, пока УПЦ не запретят на официальном уровне, разрывать договора земельной аренды с этой церковью в Киеве не будут.

При этом в рамках своих полномочий Киеврада уже разрывает договора, где есть нарушения закона.

"Киевский городской совет и его органы принимают системные меры в части прекращения договоров, выполнение которых сопровождается нарушениями норм законодательства", - говорится в ответе на петицию.

Ранее на сайте Киевского городского совета ответили на петицию, которая появилась в начале апреля. В ней призывали расторгнуть все договора столицы с УПЦ. Петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, поэтому на нее дали ответ. В КГГА сообщили, что смогут расторгнуть договора с УПЦ после решения Верховной Рады.

Кроме того, в УПЦ опровергли передачу Минкультом в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов.