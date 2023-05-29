Соломенский районный суд Киева продлил на 60 дней меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу (в миру Петру Лебедю).

Об этом передает корреспондент "Страны" из зала суда.

Сторона защиты наместника монастыря заявила, что будет подавать апелляцию на вердикт судей.

Во время судебного заседания по продлению меры пресечения митрополиту УПЦ Павел заявил, что ему звонил Константинопольский патриарх и предложил условие, согласно которому если он сам и другие монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ в прямое подчинение митрополиту Епифанию, то с Павла снимут все инкриминируемые ему обвинения.

ПЦУ эту информацию пока не подтверждала.

Напомним, митрополит находится под домашним арестом с начала апреля.

СБУ подозревает его в оправдании российской агрессии и нарушении религиозного равноправия граждан.

Павлу вручили подозрение после того, как он начал активно выступать против выселения УПЦ из Киево-Печерской лавры. Клирик прямо обвинил Владимира Зеленского и его окружение в атаке на обитель.