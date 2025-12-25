Купянск Харьковской области фактически полностью перешел под контроль ВСУ или стоит на грани этого.

Такую информацию вчера публиковали российские военные телеграм-каналы, которые раньше активно поддерживали Евгения Пригожина и вели кампанию против командования армии РФ. Тем самым они фактически подтвердили недавнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что уже 90% города контролируется украинской армией.

Эти Z-каналы обвинили в создавшейся ситуации командиров, которые делали не соответствующие действительности доклады о взятии города, из-за чего из-под Купянска были выведены резервы, чем и воспользовались ВСУ, начав контрнаступление на этом участке.

Другие российские военные каналы отрицают потерю города, заявляя, что его значительную часть контролирует РФ, но подтверждают, что украинская армия контратакует и идут тяжёлые бои.

При этом в любом случае констатировать можно, что на упомянутом направлении ведёт наступление украинская армия и у неё есть продвижение в городе.

Как это почти постоянно бывает в последние два года, наступление ВСУ на одном направлении (для чего перебрасываются дополнительные силы) приводит к просадке на других направления фронта.

Так, недавно был потерян Северск, россияне продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях, украинской армии не удалось разжать клещи вокруг Покровска и Мирнограда, что привело к значительному ухудшению ситуации для ВСУ на этом участке фронта.

В связи с этим даже возникла конспирологическая теория о том, что Кремль заявил о захвате Купянска не потому, что его ввело в заблуждение командование на местах, а в расчете оттянуть на далеко не самое главное направление украинские резервы, чтобы ускорить российское наступление на других, более важных участках.

Впрочем, как бы там ни было, очевидно, что медийный эффект от происходящего в Купянске велик. Причём его усиливают не только украинские источники, но и, как видим, определённая сетка российских телеграм-каналов. И такая синхронизация происходит уже не в первый раз. Пик разгона паники Пригожиным и близким к нему СМИ пришелся на период накануне и сразу после начала контрнаступления ВСУ, а затем перерос в неудавшийся мятеж.

Вскоре после мятежа та же сетка российских телеграм-каналов разгоняла панические настроения по поводу ситуации вокруг недавно захваченного ЧВК "Вагнер" Бахмута, где тоже наступали украинские войска. Основной их тезис был следующий: сейчас потерям всё то, что завоевал Пригожин.

Впоследствии возникло много вопросов. Например, на что рассчитывало украинское командование, начиная контрнаступление в 2023 года, причём сразу по двум направлениям - юг и Бахмут, - распыляя силы, что затем, по оценке военных экспертов, привело весь замысел к провалу.

Возможный ответ на него мы уже давали: в Киеве ещё с весны 2023 года знали о намерениях Пригожина поднять мятеж и рассчитывали на то, что он приведёт к смуте в РФ. Поэтому координировали действия на поле боя так, чтобы содействовать этим процессам, в том числе путём атаки Русского добровольческого корпуса в конце мая 2023 года в Белгородской области, которая имела по большей части медийный эффект и использовалась Пригожиным и близкими к нему телеграм-каналами для подготовки почвы к мятежу.

Тогда этот расчет не сработал и окончательно пошел прахом после гибели Пригожина и Дмитрия Уткина в авиакатастрофе.

Однако ранее ориентированная на него сетка телеграм-каналов продолжила своё существование и работу примерно в том же направлении, жестко высказываясь о командовании армии России. То есть некие силы фактически вывели эту сетку из-под действия статьи Уголовного кодекса РФ о дискредитации армии, что показывало: "центр управления полётом" по-прежнему работает.

Далее была очень странная история с операцией в Крынках. Никто до сих пор так и не объяснил, в чём был военный смысл создания и удержания небольшого плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра, что привело к большим потерям среди украинских бойцов. Как мы уже тогда писали, возможно, тогда был расчёт на то, что это повлияет на определенные процессы внутри РФ. И частично он оправдался: всё та же сетка Z-каналов начала очередной разгон паники, что привело к отставке тогдашнего командующего группировкой "Днепр" генерала Олега Макаревича и замене его на генерала Михаила Теплинского, которого называли одним из лидеров внутриармейской оппозиции к главе российского Генштаба Валерию Герасимову.

Однако тогда это не привело к каким-либо серьёзным последствиям для ситуации внутри командования армии РФ. А вскоре и операция в Крынках была фактически свёрнута, а плацдарм на левом берегу занят россиянам.

Затем последовала Курская операция, военный смысл которой тоже остается крайне спорным, поскольку она привела к истощению резервов ВСУ и ускорению продвижения РФ на Донбассе. Но политический смысл был куда более очевиден: раскачать ситуацию внутри РФ, а особенно внутри армии. И всё та же сетка российских телеграм-каналов тоже начала поднимать девятый вал паники против военного командования. Впрочем, расчёт и тогда не сработал.

И вот теперь Купянск. Информационное напряжение вокруг него в Z-каналах проявилось ещё с конца лета, когда командование обвиняли в целой серии грехов. Затем оно несколько утихло, после того как РФ объявила о взятии города. Но теперь, с началом контрнаступления ВСУ, заметно вновь. Возможно, это и являлось одной из целей Киева - поэтому именно на Купянском направлении были сконцентрированы силы для наступления.

В итоге можно констатировать следующее. Внутри РФ существует группа лиц (и это явно не только блогеры), которая ставит задачей смену командования российской армии, включая Герасимова, и использует для этого любые возникающие проблемы на фронте. С какой целью и по каким причинам, могут быть разные версии. Но можно отметить, что многие действия и решения украинских властей производят впечатление попытки подыгрывать этим процессам. Вероятно, Киев ставит на то, что смена командования ВС РФ приведет к дестабилизации управления российской армии в ходе текущей тяжелой войны.

Впрочем, до сих пор такие попытки не увенчивались успехом. Но это не значит, что они не будут предприниматься вновь, в том числе с использованием ситуации в Купянске.