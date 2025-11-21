Российские войска захватили Купянск Харьковской области и Ямполя в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.

В сводке ведомства говорится, что город Купянск захватили подразделения войск "Запад". Минобороны РФ также сообщило об установлении контроля российских войск над населёнными пунктами Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в Донецкой области и Петропавловка в Харьковской области.

Напомним, о захвате Ямполя вчера заявлял командующий Западной группировки войск ВС РФ Сергей Кузовлев, а Купянска - начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов.

Война в Украине идет 1367-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 21 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг россияне заявили о захвате села Веселое под Гуляйполем, что подтвердили украинские военные. Также войска РФ продвинулись под Боровой в Харьковской области. От линии фронта до Боровой осталось менее четырех километров.

