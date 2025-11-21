В пятницу, 21 ноября, в Украине идет 1367-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 21 ноября

13:35 Армия РФ существенно продвинулась в Покровске, сообщает Deep State.

Также у РФ продвижение в районе Владимировки, что севернее Мирнограда, и в Степногорске, что на запорожском направлении.

12:51 Минобороны РФ официально заявило о захвате Купянска и Ямполя.

12:27 В Тернополе уже 31 погибший после позавчерашнего прилета, сообщает полиция. Из-под завалов достали тела женщины и двух детей. Таким образом, среди погибших значатся уже 6 детей.

11:57 Одессу продолжают атаковать "Герани". На кадрах видны моменты падения нескольких сбитых БПЛА.

Уже один человек ранен, повреждены жилые и нежилые здания, гаражи, сообщает ОВА.

10:59 Взрывы в Одессе. Город атакуют "Герани".

10:34 О прилетах по энергетике в нескольких областях сообщает Минэнерго. В результате на утро обесточены потребители в Харьковской и Днепропетровской областях.

10:31 В Тернополе уже 28 погибших после прилета по дому в ночь на 19 ноября. С 14 людьми на месте обрушения здания связь до сих пор не установлена.

09:41 Кадры с места ночного удара по Запорожью.

09:00 В Тернополе третьи сутки продолжается разбор завалов на месте прилета по жилому дому. С 16 людьми связь до сих пор не установлена, сообщает ГСЧС.

Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5–6-го этажей, обследуя каждый метр.

08:48 После удара по Лозовой Харьковской области 15 населенных пунктов района остались без света. Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский.

07:57 До восьми выросло количество раненых в результате вчерашнего удара по Запорожью, сообщает глава ОВА Федоров. Подтверждены данные о пяти погибших.

07:55 Ночью Одесса подверглась атаке. В городе работала ПВО, есть повреждения гражданских объектов, сообщает ОВА. Пять человек пострадали, среди них ребенок.

В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома. Поражены здание СТО и административное здание. Уничтожены несколько легковых и повреждены грузовые автомобили.

07:49 ПВО в России за ночь сбила 33 дрона над разными регионами, заявляет Министерство обороны РФ.