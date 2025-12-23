Россияне 23 декабря нанесли очередной массированный удар по Украине - было применено более 600 дронов и десятки ракет, большинство из которых летели в сторону объектов энергетики.

Тактика российской армии, по сравнению с предыдущими атаками, практически не изменилась. Под ударом оказались как генерирующие мощности, так и ключевые объекты передачи, в частности, трансформаторы АЭС, из-за чего энергетикам снова пришлось понижать обороты атомных блоков.

Россия била по энергетике нескольких областей - Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, "к сожалению, есть последствия". Один из ударов пришелся по Бурштынской теплоэлектостанции ДТЭК, сильно повреждено оборудование. Также были прилеты по электростанции ДТЭК в Каменском Днепропетровской области из-за чего без света осталась половина города. Пострадала и и Добротворская ТЭС.

Массированный удар ухудшил и без того сложную ситуацию с электроэнергией. Так, были полностью обесточены потребители в Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой областях. Дополнительные отключения накрыли Винницкую, Житомирскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Харьковскую области. В Киеве ухудшились графики отключений света. К примеру, очередь 2.2 получила дополнительные три часа отключений на вечер.

Еще больше ухудшалась ситуация в Одесской области, где, как мы уже писали, после предыдущих ударов замедлилась работа портов и пошли жесткие отключения света для населения.

Последствия нынешней атаки могут сильно усложнить надвигающиеся на страну морозы. Тем более, что, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, "запасы оборудования заканчиваются, а ремонтировать повреждения после каждого нового удара все сложнее и сложнее".

Рассказываем, что происходит с энергетикой и каким и будут последствия очередной массированной атаки по ней.

"Обнулились обещания отключать людей меньше"

Отметим, что украинская энергосистема только начала приходить в себя после предыдущих ударов российской армии.

Тогда, напомним, Россия также сконцентрировал основные удары по ТЭС, ГЭС и подстанциям АЭС, из-за чего резко сократились объемы генерации, а дефицит электроэнергии, по словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, вырос до рекордных 4 гигаватт (для сравнения, на аналогичный период прошлого года он не превышал 1,5 гигаватта).

Во многих регионах, в том числе, на Киевщине, начались длительные отключения света - по 10-15 часов в сутки, причем, резко расширились временные рамки отключений. Скажем, света могло не были по 6-7 часов подряд, а включали его в дневное время суток всего на 2-3 часа между отключениями. То есть, по факту, этого времени не всегда хватало даже на то, чтобы зарядить бесперебойники.

Также пошли "разборки" по свету. Кабмин дал распоряжение местным властям пересмотреть списки критических объектов и отключить "лишних" потребителей. Как происходят эти пересмотры "Страна" уже писала. Бизнес массово жалуется, что им повысили ценники за то, чтобы оставаться в критическом списке и получать более -менее стабильное энергопитание. Но многих, по словам эксперта энергорынка Олега Попенко, все же перевели на общие графики.

В итоге, как заявляла накануне премьер-министр Юлия Свириденко, удалось "освободить" гагаватт мощностей. И за счет этого власти планировали уже в ближайшее время уменьшить отключения для населения.

Но новая атака фактически "обнулила" эти обещания, - говорит Попенко.

"Враг жестко атаковал инфраструктуру двух ключевых АЭС - Ривненской и Хмельницкой. Они дают большие объемы электроэнергии фактически на всю страну (к примеру, от Ривненской АЭС есть прямая линия, питающая столичный регион"- Ред.). Из-за повреждения подстанций энергетики снова были вынуждены снизить мощности атомных блоков, так как электроэнергию фактически некуда выдавать.

То есть, огромный дефицит электроэнергии вернулся", - пояснил Попенко.

Как заявили в "Укрэнерго", во всех регионах сразу же пошли аварийные отключения. Практически полностью без света остались Тернопольская, Ривненская, Хмельницкая области (затем энергопитание частично восстановили). В Одесской области значительная часть потребителей также оказалась обесточенной, - сообщили в Укрэнерго.

Дополнительные перебои с электроэнергией возникли в Винницкой, Черниговской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской областях. Они связаны либо с поражением объектов генерации в регионах, либо с невозможностью передать нужные объемы электричества из-за повреждений системы передачи.

При этом в Украине идет похолодание, что спровоцировало увеличение потребления электроэнергии. Так, по данным "Укрэнерго", 22 декабря был зафиксирован суточный максимум потребления - на 2,6% больше, чем, к примеру, в пятницу, 19 декабря. Поэтому энергетики призывают по максимуму экономить электроэнергию.

Рекордный дефицит и риски для АЭС

Энергетики уже начали восстановительные работы. Но, как говорит Попенко, в ближайшее время ситуация с электроэнергией будет очень сложной.

Во-первых, восстанавливать объекты после каждой атаки врага становится все сложнее.

"Накапливается износ и список проблемных объектов, есть дефицит оборудования, в частности, для ремонта подстанций и высоковольтных линий передач. Восстановительные работы требуют все больше и больше времени", - говорит Корольчук.

При этом период активных ремонтов увеличивает время отключений не менее чем на 3 часа в день, а то и больше.

Во-вторых, в ближайшие дни температура воздуха еще больше снизится, синоптики обещают морозы до 10 градусов. Это значит, что еще больше вырастут потребности в электроэнергии.

"Рост потребления в сочетании со снижением генерации спровоцирует еще больший дефицит электроэнергии", - отметил Попенко. Эксперты говорят, что речь может идти о нехватке 5, а в отдельные периоды и 6 гигаватт, вплоть до половины необходимых объемов потребления.

"4 гигаватта нам не хватает из-за проблем с генерацией на ТЭС и ГЭС. Еще до 2 гигаватт - из-за понижения мощностей атомных блоков. При потреблении в 12 гигаватт в сутки это до половины всех потребностей. Но в морозы потребление вырастает до 13 мегаватт, следовательно, будет нарастать и дефицит", - говорит Корольчук.

По его словам, ключевая проблема сейчас - слишком частые понижения мощности атомных блоков.

"Глава МАГАТЭ Гросси уже заявил, что состояние украинской энергосистемы в целом ухудшается. Думаю, что, если читать между строк, то подобные заявления, это своего рода, попытка заранее снять с себя ответственность за возможные ЧП на украинских АЭС. Постоянные снижения мощностей блоков могут провоцировать аварийные ситуации и в целом "расшатывают" атомную энергетику", - говорит Корольчук.

"Света может не быть сутками"

Какие могут быть последствия последней атаки по украинской энергосистеме? Попенко говорит, что стоит готовится к ужесточению графиков, по крайней мере, на ближайшие дни.

"Сроки отключений увеличатся еще на несколько часов", - отмечает он.

Но в целом, по словам Попенко, прогнозировать, как будет развиваться ситуация, сейчас очень сложно. Все зависит от того, какой будет погода, не повторятся ли снова удары без "передышки" и возможности для энергетиков хотя бы немного "реанимировать" систему.

Корольчук говорит, что не исключены как точечные блекауты в отдельных регионах, так и масштабное погружение во тьму всей страны.

"Высоки риски для Одесской, Харьковской и Киевской областей, где мало собственной генерации, сложная конфигурация энергосистемы и много потребителей. В Сумской, Полтавской и Черниговской областях энергосистема также сильно ослаблена, но там низкое потребление, в том числе, промышленными предприятиями, поэтому проще закрыть потребности в электроэнергии", - пояснил Корольчук.

Но, по его словам, не исключена и угроза общего блэкаута.

"Это может случиться. К примеру, если Россия решится ударить непосредственно по трансформаторам самих АЭС, а не тех, что расположены рядом и входят в зону ответственности "Укрэнерго" (по ним враг бьет сейчас). В этом случае последствиям будет уже не просто снижение мощностей блоков АЭС, а полная остановка станций, а это, минус, как минимум, 2 гигаватт. Запустить остановленную АЭС даже в случае проведения ремонтных работ - это не меньше двух недель. Поэтому возможно резкое нарастание дефицита, масштабный блэкаут, когда света может не быть сутками, или, скажем, за 49 часов вам дадут электроэнергию, в лучшем случае, на 10 часов", - рассказал Корольчук.

Понятно, что в этом случае не будет возможности обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды, то есть, многоэтажки фактически станут нежилыми, а людей придется эвакуировать.