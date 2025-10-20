Бывший министр экономики, а ныне советник Офиса президента Тимофей Милованов спрогнозировал масштабные отключения света в текущем году и порекомендовал украинцам готовиться к ним, занимаясь дыхательными практиками.

Пост на эту тему он опубликовал в Фейсбуке.

"Блэкауты в этом году будут. Уже есть. Как готовиться? Прежде всего ментально, психологически. Нужно готовить свою нервную систему. Конечно, генераторы, батареи, фонарики, еда, вода, отопление, связь, план А, план Б и т.д. - критически важно. Но это все уже проходили. И знают, что делать... Поэтому начинать нужно не с техники, а с контроля стресса. Проще всего это дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, еще 4 секунды паузы. Несколько таких циклов - и мозг получает сигнал, что все под контролем", - написал экс-министр.

Правда, тут же оговорился, что для него такая техника не работает.

"Для меня работает моя жена рядом и сон после обстрелов, а иногда просто погулять по улице. Для каждого будет что-нибудь свое. Но управлять своим психическим состоянием можно и тренировать его тоже можно", - заверил он.

Также Милованов посоветовал справляться с отключением света чтением книг и спортом.

В прошлом году Милованов предложил разыгрывать повестки в лотерею или жеребьёвкой по дате рождения.

А до войны он заявлял о ненужности книг для самообразования.