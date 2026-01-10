В субботу, 10 января, в Украине идет 1417-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 10 января

11:51 В Киеве и в области введены экстренные отключения электроэнергии. Графики не действуют, сообщает ДТЭК.

11:45 В Харькове и области введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает облэнерго.

11:37 В Киеве сообщают о перепадах напряжения в сети.

Тем временем, ДТЭК опубликовал график отключения света на сегодня для Киева.

В то же время, на Левом берегу, в Голосеевском и Печерском районах продолжают действовать экстренные отключения.

Во многих домах света нет с раннего утра вчерашнего дня.

11:25 "Укрзализныця" сообщает о задержке отправления поездов по всей стране из-за аномальных снегопадов.

В среднем задержка может составлять от часа до трех часов.

8:55 В Днепре прилёты ночью были по инфраструктуре, наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщают местные паблики.

08:15 В Днепре после масштабных прилётов ночью пропал свет. Также начался сильный пожар.

По городу ударили беспилотники, сообщают местные паблики.

08:10 В Киеве с утра продолжаются экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

00:49 В Кривом Роге после сегодняшней атаки начались перебои со светом.

00:08 Пока идет очередная атака на Киев, которая уже приводит к новым проблемам со светом, киевляне из разных районов сообщают, что у них свет вообще не появлялся с сегодняшнего раннего утра.

"В городских сетях не то, что упало напряжение - его нет абсолютно с 4 утра. Уже почти сутки нет ни света, ни тепла, ни воды. Это кромешный ад. Все их обещания - тщетны", - сообщает житель Лесного массива.

00:01 Новые взрывы в Кривом Роге.