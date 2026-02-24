Анализируем итоги 1462-го дня войны в Украине.

Ядерные обвинения Москвы

Москва сегодня заявила о намерениях Франции и Британии передать Украине ядерное оружие. Эта тема раскручивается в РФ крайне интенсивно.



В начале сделала заявление Служба внешней разведки.

"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в ядерной сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", - говорится в заявлении российской разведки.

Позже Песков назвал это "чрезвычайно важной информацией" и "расширением конфронтации", а также добавил, что Россия поднимет вопрос на переговорах с США.

О том же сказал и советник Путина Ушаков: "Россия доведет до США информацию о намерении Франции и Великобритании передать Украине технологии для создания ядерного оружия. Попытки Киева получить ядерное оружие повлияют на позицию России по украинскому урегулированию".



А далее с уже прямыми угрозами выступил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он сказал, что "при таком развитии событий" (то есть – в случае передачи ядерного оружия Киеву) Россия использует любое оружие "в том числе и нестратегическое ядерное, по целям в Украине. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам (Франции и Британии – Ред.)".

О риске "прямого столкновения ядерных держав" заявил МИД РФ, а Совет Федерации обратился к парламентам Британии и Франции с требованием провести расследование по факту возможной подготовки передачи Киеву ядерного оружия.

Наконец, о планах "применить ядерное оружие против России" сказал сегодня и Путин.

"Противник не брезгует никакими средствами: дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться", - сказал он на коллеги ФСБ.

Лондон уже опроверг обвинения. "Это очевидная попытка Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине. В этом нет никакой правды", - заявила пресс-секретарь премьера Стармера.

Затем высказался Киев. МИД Украины заявил, что российские заявления - "вброс", нацеленный на создание условий для "ядерного шантажа".

Однако, Россия, вероятно, и далее будет настаивать на своем, заявляя, что оружие перемещается тайно. И о том, что речь идет о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, а потому "у России есть право на нанесения превентивного ядерного удара".

Для чего все это делается также нетрудно догадаться.

РФ показывает, что не следует надеяться на то, что экономические и прочие проблемы (на которые рассчитывают в Киеве) заставят Кремль пойти на уступки. Если действительно начнутся у РФ проблемы, Москва в любой момент может прибегнуть к ядерному оружию, использовав как повод прозвучавшие обвинения в передаче атомной бомбы Украине.

Сигнал этот, очевидно, адресуется не только Киеву, но и Европе, и Трампу.

Европейцам Москва показывает, что какие-либо резкие движения с их стороны в виде, например, блокады российского судоходства или отправки войск в Украину, могут быстро привести к ядерной войне в Европе. А Трампу – что затягивание с давлением на Киев с целью побуждения украинских властей к выполнению "договоренностей в Анкоридже" (в том виде, в котором их трактует Кремль) чревато со временем эскалацией вплоть до ядерной.

Собственно, реакция Трампа в данном случае и будет иметь ключевое значение. Решит ли он надавить на Киев и европейцев, чтоб они приняли "аляскинские условия", либо даст понять Путину, что на него "ядерные" угрозы не действуют, и он их воспринимает как блеф.

Так или иначе, но сегодняшние обвинения могут означать начало массированной кампании давления Москвы на Киев, Европу и Вашингтон с целью ускорить завершение войны на условиях Кремля или приближенным к ним в "духе Анкориджа".

С учетом того, что в этой кампании задействованы уже и фактически прямые ядерные угрозы, ситуация рискует развернуться в "Карибский кризис-2.0" - потенциально крайне опасную ситуацию для всех. И обнулить эти риски может лишь скорейшее достижение мира в Украине (к перспективам чего мы еще вернемся ниже).

Расклад накануне новых переговоров

К четвертой годовщине войны в западных СМИ развернулась целая кампания в поддержку Зеленского. Интервью с ним вышли на многих крупных медиаплощадках, хотя в целом тезисы, озвучиваемые президентом, практически не меняются.

Зеленский во всех этих интервью выступает против вывода украинских войск из Донбасса, требует от США сперва предоставления гарантий безопасности, утвержденных Конгрессом, и только потом уже мирного договора и выборов. От Европы же президент Украины требует точной даты принятия Украины в ЕС.

Кроме того, практически во всех текстах проходит мысль о том, что американцы давят на Зеленского, чтобы он согласился на выход из Донбасса, и требуют провести выборы едва ли не весной.

Зеленский говорит, что отказывается их проводить без выполнения своих требований - прекращения огня по линии фронта хотя бы на 2-3 месяца и предоставления гарантий безопасности.

При этом он подозревает, что выборы требуют провести, чтоб его убрать.

"Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то ясный законодательный путь", – заявил Зеленский.

В этих позициях Зеленского нет ничего нового (помимо прямого намека на то, что американцы хотят его убрать через выборы), но показательно, что их начали сейчас массово тиражировать в западной прессе, ориентированной на противников Трампа. Формально - из-за четвертой годовщины российского вторжения. Но фактически речь может идти о том, что переговоры по Украине подошли к некой важной точке. И противники Трампа резко усилили попытки повлиять на мирную сделку, которую продвигает американский президент - чтобы сорвать ее или как минимум изменить ее параметры.

О том, что переговоры входят в решающую стадию, намекнул глава Офиса президента Буданов, который считается неформальным руководителем переговорной делегации от Киева. Он заявил, что переговоры продвигаются, но в закрытом режиме, и общественность узнает о результате только в финале.

Также о прогрессе на днях говорил Уиткофф, который заявил, что стороны приближаются к организации встречи президентов (то есть, для утверждения уже финальных вопросов).

Украинские СМИ написали, что к следующим переговорам с РФ в Женеве могут привлечь специалистов по энергетике - что может свидетельствовать об обсуждении Запорожской АЭС. Также на последней встрече св Женеве стороны обсуждали возможность разведения сил и создания на буферной территории свободной экономической зоны в Донецкой области.

То есть, судя по всему, несмотря на жесткие заявления Зеленского, идут некие подвижки по ряду ключевых вопросов - от ЗАЭС до Донбасса.

Кроме того, нельзя не отметить, что уже давно строго соблюдается режим тишины - никаких серьезных утечек с переговоров нет, как это было раньше (западные СМИ писали, что у Трампа обвиняли в утечках Киев, и сложно не заметить, что после отставки Ермака и с приходом в Офис президента Буданова поток "инсайдов" с переговоров резко уменьшился).

Это может говорить о том, что прогресс на переговорах на самом деле есть, хотя и дается он, судя по всему, нелегко.

Зеленский сегодня заявил, что Трамп хочет устроить большую церемонию с одновременным подписанием всех документов в рамках мирного договора Украины и РФ. Речь идет об отдельных соглашениях Украины с РФ и Украины с США и Европой о гарантиях безопасности.

Параллельно агентство Bloomberg сообщило, что Трамп хотел бы закончить войну в Украине до 4 июля - 250-летия независимости США, чтобы поднять себе рейтинг накануне кампании по выборам в Конгресс.

Если это так, то по мере приближения этой даты Белый дом будет усиливать давление для заключения сделки по Украине. Тем более, что из всех "фишек" Трампа - Иран, тарифы и торговые войны - Украина является наиболее понятным объектом для приложения, с более-менее предсказуемым результатом, если Штаты решатся всерьез надавить на Киев с целью побудить его принять мирное соглашения. И, в том числе, вывести войска из Донбасса. Пусть даже это будет подаваться не как выполнение требований РФ, а как "отступление с боями", в силу военной необходимости (как в прошлом году украинские войска отступили из Курской области).

Впрочем, успешное завершение переговоров пока еще не определено. Детальнее сценарии развития ситуации на пятый год войны в Украине мы анализировали в отдельном материале.

Новые переговоры в Женеве должны состояться на следующей неделе, что уже подтвердили в Киеве и Москве.

Теракты против полицейских

После подрыва полицейских во Львове на выходных, вчера по Украине прокатилась волна новых аналогичных взрывов.

В Николаеве вечером на неработающей заправке сработало взрывное устройство. Пострадали семь сотрудников полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Затем через короткое время взрыв прогремел в Днепре. Взрывчатка сработала в Амур-Нижнеднепровском райотделе. Никто не пострадал, н повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

Оба происшествия квалифицированы как теракты.

Тем же вечером неизвестный взорвал полицейский автомобиль в Москве. По данным следствия, смертник подошел к машине, после чего прозвучал взрыв. Помимо подрывника, погиб полицейский автоинспектор.

Путин уже обвинил в теракте украинские спецслужбы. Он также заявил, что чисто таких инцидентов на территории РФ растет, и допустил, что Украина может взорвать трубопроводы Турецкий и Голубой потоки, которые проходят по дну Черного моря. По его словам, это могут сделать, чтобы сорвать переговоры по Украине.

Также он поручил ФСБ усилить защиту российских силовиков, политиков, чиновников, журналистов и волонтеров, поскольку утверждает, что Украина стоит за участившимся количеством терактов в РФ. "Противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор, не сумев нанести стратегическое поражение РФ", - заявил Путин.

Отметим, что в терактах против полицейских на территории Украины Киев уже обвинил российские спецслужбы.

В российских военных пабликах связывают новую волну взрывов в Украине с покушением в Москвке на генерала ГРУ Алексеева. То есть, их подают как "ответку" за покушение.