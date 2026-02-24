Президент США Дональд Трамп хочет устроить большую церемонию с одновременным подписанием всех документов в рамках мирного соглашения Украины и РФ.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

Он уточнил, что разногласия между ним и Трампом в основном касаются последовательности шагов к миру: американский президент считает идеальным одновременное подписание соглашений Украины с РФ, Украины с США и Европой о гарантиях безопасности.

Зеленский же настаивает, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы конгрессом США, а затем уже подготовлены остальные документы. Это даст украинскому народу уверенность в том, что в будущем они могут полагаться на своих союзников, полагает президент.

Напомним, Зеленский вчера заявил, что Британия и Франция хотят прислать в Украину по одной военной бригаде после завершения боевых действий. Между тем Киев хочет в качестве гарантий размещения западных военных на линии фронта или около нее, но европейцы на это не согласны.

Тем временем Министерство обороны Великобритании сообщило о создании командного пункта "коалиции желающих" для координации поддержки Украины.