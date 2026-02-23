Вашингтон требует провести перевыборы в Украине уже к лету, но Владимир Зеленский не соглашается на это без гарантий безопасности. В свою очередь Европа не готова предоставить те гарантии, которые от нее требует Киев.

Об этом сообщает ВВС.

"Зеленский заявляет, что эти гарантии безопасности должны быть обеспечены, прежде чем он сможет рассмотреть другое требование США о проведении всеобщих выборов в Украине к лету", - отмечает BBC.

По словам украинского президента, Киев хочет в качестве гарантий размещения западных военных на линии фронта или около нее, но европейцы на это не согласны.

"На первой линии никто не хочет стоять. Украинцы хотели бы, чтобы на первой линии с нами стояли партнеры. Например, поляки не подтверждали свою готовность, но если бы Польша предложила свое присутствие во Львове, то нам это не нужно. Лучше тогда предоставлять свою логистику, в конце концов мы бы пришли к тому, чтобы из соседней страны над нами могли сбивать воздушные цели", - заявил Зеленский.

Также он предлагает странам Балтии разместить войска на границе с Беларусью, поскольку, по его мнению, она несет угрозу и им. Прибалтийские же страны на это не соглашаются. Пока только Великобритания и Франция заявили о готовности предоставить по одной бригаде, но где они будут расположены, Зеленский не уточнил.

Что касается выборов, то он еще не решил, будет ли снова баллотироваться.

"Я могу баллотироваться, а могу и не баллотироваться", - заявил Зеленский.

Между тем о том, что летом могут произойти некие важные перемены, украинским СМИ сказал экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, соглашение об Украине может быть достигнуто летом, а Россия и США уже могли заключить неформальные договоренности.

"Мне кажется, уже есть договоренности, и документы обнародуют после того, как, по их мнению, будет достигнуто соглашение этим летом", - сообщил Ходжес.

Как он считает, глава Белого дома Дональд Трамп "живет в своей реальности", рассчитывая на будущие масштабные бизнес-сделки с Россией, которая в свою очередь ставит целью не только захват Донбасса.

На днях в ВСУ заявили, что ввод европейских войск в Украину под видом миротворческой миссии маловероятен.

Также недавно The New York Times писала, что США требуют от Украины уступок на переговорах, чтобы завершить войну к лету.