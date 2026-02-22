На улице Одессы местные жители задержали служащего территориального центра комплектования (ТЦК).

Об этом пишут одесские телеграм-каналы, публикуя кадры инцидента.

Сообщается, что молодой человек в камуфляжной форме проводил уличную мобилизацию в составе группы оповещения. Но когда микроавтобус ТЦК уезжал с задержанным, его не успели забрать.

Военкома окружила группа людей, которые начали требовать освободить насильно мобилизованного мужчину.

Одна из женщин трясла служащего ТЦК за воротник, а подошедший военный отобрал у него удостоверение – за то, что мобилизуют людей "по беспределу".

"Зачем вы ломаете людей?! Кто вы такие?!" – с нецензурной бранью допытывалась у военкома одесситка, хватавшая его за воротник.

Ранее мы рассказывали, что служащий ТЦК получил удар ножом при попытке мобилизации в Одессе.

Мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине растёт сопротивление бусификации и как отреагируют на это власти.

