Служащий центра комплектования армии (ТЦК) избил женщину в ходе уличной мобилизации в Харькове.

Об этом сама пострадавшая Инна Валеева сообщила на своей странице в Инстаграме.

По её словам, она начала снимать на видео как десяток военкомов набросились на прохожего, после чего к ней подбежал служащий ТЦК, нанёс несколько ударов в грудь и начал вырывать телефон с криком: "Я тебя сейчас пер@@бу, мразь! Раз@ебу лицо, если ты не спрячешь телефон!"

Ранее мы публиковали кадры, как в Харькове военкомы бусифицировали мужчину вместе с женщиной.

"Страна" также разбиралась, почему в Украине растёт сопротивление действиям ТЦК и как отреагируют на это власти.

Война в Украине продолжается 1455-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 17 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В понедельник сообщалось о продвижении армии РФ в районе Покровска и Мирнограда, а также западнее, возле Удачного и Новониколаевки. Военный эксперт прокомментировал информацию о наступательных действиях ВСУ в Запорожской области – по его словам, контратаки украинских сил не являются полноценным контрнаступлением, а направлены на препятствование продвижению противника.

